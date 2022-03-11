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В Конгрессе США окончательно одобрили связанную с Украиной помощь на 13,6 миллиарда долларов

В Конгрессе США окончательно одобрили связанную с Украиной помощь на 13,6 миллиарда долларов

Киев • УНН

 • 120497 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Сенат США принял масштабный законопроект о финансировании правительства и предоставлении новой помощи, связанной с Украиной, отправив документ на 2741 страницу президенту США Джо Байдену на подпись, пишет УНН со ссылкой на The Hill.

Детали

Американские сенаторы проголосовали 68 головами "за" ("против" - 31) за законопроект, который включает 1,5 триллиона долларов государственного финансирования и 13,6 миллиарда миллиарда долларов помощи, связанной с Украиной.

Законопроект прошел с молниеносной скоростью через Конгресс, пройдя в Палате представителей менее чем за 24 часа после того, как он был обнародован рано утром в среду. лосовГоание в Сенате состоялось меньше чем через два дня после внесения законопроекта.

Как указано, соглашение по финансированию для Украины включает примерно 6,5 миллиардов долларов для Министерства обороны США, в том числе более 3 миллиардов долларов на поддержку Европейского командования ВС США и 3,5 миллиарда долларов на цели, связанные с оборудованием, которое Соединенные Штаты прислали Украине.

Оно также включает в себя почти 4 миллиарда долларов для Государственного департамента США и почти 2,8 миллиарда долларов для Агентства США по международному развитию, включая больше денег на программы гуманитарной помощи.

Ранее

Президент США Джо Байден призвал американский Конгресс принять пакет помощи Украине на сумму 12 млрд долларов США.

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