У конгресі США обговорять санкції проти російського держборгу

Обговорення відбудеться в спеціальному комітеті у складі 12 представників з обох палат. Від республіканців в комітет увійде в тому числі конгресвумен Елізабет Чейні, дочка колишнього віце-президента США Діка Чейні.

Наразі існує дві версії бюджету Пентагону. Перша була прийнята палатою представників, де більшість контролює Демократична партія. Ця версія містить поправку з санкціями проти держборгу Росії. Сенатська версія біллю антиросійських санкцій не містить, але включає в себе додаткові кошти на модернізацію ядерного арсеналу США. Представникам палат необхідно дійти згоди.

Республіканці вважають за необхідне виділити більше коштів на зміцнення американської оборони, в тому числі від Росії. Чейні заявила, що докладе всіх зусиль, щоб домогтися прийняття бюджету Пентагону, відповідного викликам, з якими зіткнулися США. “З метою нашої безпеки ми повинні виділити ресурси, розробити і розгорнути системи, необхідні для захисту від наших суперників. Це включає в себе модернізацію нашої ядерної тріади і скорочення відставання від Росії в системі стримування шляхом розгортання ядерної зброї малої потужності”, — пояснила вона.

Чейні вказала, що хоче внести корективи до версії бюджету, запропонованої демократами з палати представників. Версія сенату передбачає виділення додаткових 65 млн доларів на розробку нових міжконтинентальних ракет в порівнянні з версією нижньої палати. Білль сенаторів також надасть Пентагону більше грошей на програму модернізації ядерної зброї, спрямовану на постачання балістичних ракет для підводних човнів боєприпасами зниженої потужності W76-2. Нарешті, сенатська версія пропонує більше коштів на розгортання ракет середньої і малої дальності, які були заборонені положеннями російсько-американського договору про ДРСМД, дія якого була припинена в серпні.

Необхідність нових санкцій пояснили в палаті представників ризиками втручання Росії в американську внутрішню політику. Згідно з положеннями білля, обмежувальні заходи проти російського держборгу повинні бути прийняті протягом 90 днів після затвердження законопроекту. Заборона буде накладена на операції з держборгом, випущеним через мінімум 180 днів після затвердження законопроекту.

Санкції можуть бути зняті, якщо після чергових виборів директор національної розвідки США прийде до висновку, що Росія не намагалася в них втрутитися, і цей висновок буде підтримано резолюціями обох палат конгресу. Найближчі вибори в конгрес, як і президентські, пройдуть в США в листопаді 2020 року.

Як писав УНН раніше, висланих зі США російських дипломатів підозрювали у шпигунстві.