У конфіскованому соборі ПЦУ у Сімферополі почали будівельні роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. У конфіскованих приміщеннях Кафедрального собору Володимира та Ольги в Сімферополі, де раніше проводилися богослужіння УПЦ (КП), яка перейшла в Православну церкву України (ПЦУ), почали будівельні роботи. Про це повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії, передає УНН.
Також роботи проводяться зовні будівлі з боку вулиці Козлова, де раніше розміщувалася церковна лавка при соборі. Зокрема, будівельники розпочали встановлення металевих колон і паркану.
“Сьогодні вранці вони прийшли. Я почула, що вони там щось свердлять і стукають. Потім один із них почав ходити коридорами собору. Сказав, що він шукає розетку, щоб підключити світло, сказав, що їх сюди направив фонд майна. Сам відкрив двері і почав ходити церквою. Зараз я закрила всі двері, щоб вони не могли проникнути до вівтарів. Дуже боюся, щоб не винесли ікони з церкви”, — розповіла виданню співробітниця собору Марія Федорівна.
Раніше архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент повідомив, що влада Криму вимагає “звільнити приміщення” Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі в Сімферополі. "Російська влада" Криму направила припис про “звільнення приміщень” собору.
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Раніше у російському Мінмайні Криму пояснили вимогу до Кримської єпархії УПЦ (КП) покинути будівлю Кафедрального собору в Сімферополі закінченням терміну дії договору з єпархією УПЦ (КП), яка перейшла в створену Православну церкву України.
Велика частина православних храмів і громад Криму і Севастополя підкоряються УПЦ Московського патріархату.