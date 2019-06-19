В конфискованном соборе ПЦУ в Симферополе начали строительные работы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В конфискованных помещениях Кафедрального собора Владимира и Ольги в Симферополе, где ранее проводились богослужения УПЦ (КП), которая перешла в Православную церковь Украины (ПЦУ), начали строительные работы. Об этом сообщает проект Радио Свобода Крим.Реалии, передает УНН.
Также работы проводятся снаружи здания со стороны улицы Козлова, где раньше размещалась церковная лавка при соборе. В частности, строители начали установку металлических колонн и забора.
"Сегодня утром они пришли. Я услышала, что они там что-то сверлят и стучат. Потом один из них начал ходить по коридорам собора. Сказал, что он ищет розетку, чтобы подключить свет, сказал, что их сюда направил фонд имущества. Сам открыл дверь и начал ходить церковью. Сейчас я закрыла все двери, чтобы они не могли проникнуть к алтарю. Очень боюсь, чтобы не вынесли иконы из церкви", - рассказала изданию сотрудница собора Мария Федоровна.
Ранее архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент сообщил, что власти Крыма требуют "освободить помещение" Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе в Симферополе. "Российские власти" Крыма направила предписание об "освобождении помещений" собора.
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Ранее в российском Минимущества Крыму объяснили требование к Крымской епархии УПЦ (КП) покинуть здание Кафедрального собора в Симферополе окончанием срока действия договора с епархией УПЦ (КП), которая перешла в созданную Православную церковь Украины.
Большая часть православных храмов и общин Крыма и Севастополя подчиняются УПЦ Московского патриархата.