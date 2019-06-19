В конфискованном соборе ПЦУ в Симферополе начали строительные работы

Также работы проводятся снаружи здания со стороны улицы Козлова, где раньше размещалась церковная лавка при соборе. В частности, строители начали установку металлических колонн и забора.

"Сегодня утром они пришли. Я услышала, что они там что-то сверлят и стучат. Потом один из них начал ходить по коридорам собора. Сказал, что он ищет розетку, чтобы подключить свет, сказал, что их сюда направил фонд имущества. Сам открыл дверь и начал ходить церковью. Сейчас я закрыла все двери, чтобы они не могли проникнуть к алтарю. Очень боюсь, чтобы не вынесли иконы из церкви", - рассказала изданию сотрудница собора Мария Федоровна.

Ранее архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент сообщил, что власти Крыма требуют "освободить помещение" Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе в Симферополе. "Российские власти" Крыма направила предписание об "освобождении помещений" собора.

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Ранее в российском Минимущества Крыму объяснили требование к Крымской епархии УПЦ (КП) покинуть здание Кафедрального собора в Симферополе окончанием срока действия договора с епархией УПЦ (КП), которая перешла в созданную Православную церковь Украины.

Большая часть православных храмов и общин Крыма и Севастополя подчиняются УПЦ Московского патриархата.