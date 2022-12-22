У компанії Tesla планують нову хвилю звільнень - ЗМІ

Деталі

Співрозмовники видання наголосили, що нова хвиля звільнень відбудеться вже в першому кварталі 2023 року.

Крім цього, як зазначається, компанія тимчасово планує не набирати нових співробітників.

При цьому наразі не до кінця зрозуміло, наскільки значним буде це “заморожування” найму людей, оскільки Tesla все ще планує розширити виробництво.

Наголошується, що ця новина з’явилася на тлі відомостей про падіння акцій Tesla упродовж року, попри те, що фінансові показники компанії досягають нових рекордів практично кожного кварталу.

Нагадаємо

Tesla відкликає понад 321 000 автомобілів в США через те, що задні ліхтарі можуть періодично не горіти.