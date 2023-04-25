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У комітеті ВР робочі групи працюють над удосконалення мобілізаційних заходів

У комітеті ВР робочі групи працюють над удосконалення мобілізаційних заходів

Київ • УНН

 • 485786 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. У комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки є робочі групи, які працюють над удосконалення мобілізаційних заходів. Про це повідомив нардеп, член комітету, представник Президента у ВР Федір Веніславський під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

На запитання, як просувається процес удосконалення мобілізаційних заходів, Веніславський відповів: "У комітеті після численних засідань, спілкування з представниками військового командування є певні робочі групи, які працюють над цими питаннями. Ми над цим працюємо, як тільки будуть напрацьовані якісь проекти, ми їх для журналістів доведемо".

Доповнення

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомляв, що видачу повісток через месенджери запустити технічно неможливо "умовно цього року".

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