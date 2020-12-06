У командуванні ООС привітали військовослужбовців із Днем ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Тимчасово виконуючий обов’язки командувача Об’єднаних сил генерал-майор Віктор Ганущак привітав військовослужбовців, які виконують бойові завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил зі святом, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Сьомий рік наша держава перебуває в стані війни з московським окупантом. Але кремлівські "стратеги" прорахувалися в головному, що ми — українці, зі зброєю в руках захищатимемо рідну землю до останнього подиху. Вони забули, що незламна козацька воля завжди наводила жах на окупантів та приводила до перемоги, — зазначив генерал-майор Віктор Ганущак. — Сьогодні нащадки козаків сумлінно виконують завдання щодо забезпечення національної безпеки і оборони України. Тож сьогоднішнє свято — свято тих, хто з гордістю і честю захищає територію нашої країни від ворогів".
Тимчасово виконуючий обов’язки командувача Об’єднаних сил побажав присутнім та їхнім родинам міцного козацького здоров’я, добробуту, стійкості духу, нових звершень в ім’я зміцнення обороноздатності нашої держави і незламної віри у перемогу. Кращим військовослужбовцям генерал-майор Віктор Ганущак вручив нагороди від Міністра оборони та Головнокомандувача ЗС України, а також — відзнаки від Командувача Об’єднаних сил.
Нагадаємо, раніше військовослужбовців із Днем ЗСУ привітав Предстоятель УПЦ Митрополит Епіфаній.
Крім того військовослужбовців привітав столичний мер Віталій Кличко.