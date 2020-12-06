Столичний мер привітав військовослужбовців із Днем ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко привітав армійців з Днем Збройних сил України. Привітання Кличко опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Друзі! Сьогодні - день мужніх і сильних, найвідданіших патріотів України. Тих, хто захищає нашу землю від агресора. Тих, завдяки кому українська держава зберегла свою незалежність. Я вітаю наших героїв з Днем Збройних Сил України! Низький уклін вам. І світла пам‘ять тим, хто віддав своє життя за майбутнє європейської України… Мир повернеться на нашу землю і ми відновимо територіальну цілісність своєї країни! Слава Україні і її героям!", - наголосив Віталій Кличко.
Нагадаємо, 6 грудня в Україні відзначають День Збройних Сил.
Раніше військовослужбовців із професійним святом привітав Предстоятель ПЦУ Митрополит Епіфаній.