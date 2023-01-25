У колишнього віцепрезидента США виявили секретні документи - АР
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Документи з позначками секретності були знайдені минулого тижня в резиденції колишнього віцепрезидента США Майка Пенса у штаті Індіана, йдеться в листі Грега Джейкоба, адвоката Майка Пенса, пише АР, передає УНН.
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“Невелика кількість документів, які взяло під охорону ФБР минулого четверга, була ненавмисно упакована в коробки та відправлена до будинку колишнього віцепрезидента наприкінці терміну роботи попередньої адміністрації”, — йдеться в листі адвоката, інформує АР.
Юрист додав, що Пенс “не знав про існування конфіденційних або секретних документів у його особистій резиденції” до перевірки його будинку минулого тижня.
Адвокат ексвіцепрезидента наголосив, що той “розуміє важливість захисту конфіденційної та секретної інформації” і готовий співпрацювати з “будь-яким відповідним розслідуванням”.
Нагадаємо
Декілька секретних документів часів коли президент США Джо Байден перебував на посаді віце-президента, було виявлено минулої осені в його особистому кабінеті.