У бывшего вице-президента США обнаружили секретные документы - АР
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Документы с пометками секретности были найдены на прошлой неделе в резиденции бывшего вице-президента США Майка Пенса в штате Индиана, говорится в письме Грега Джейкоба, адвоката Майка Пенса, пишет АР, передает УНН.
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“Небольшое количество документов, которые взяло под охрану ФБР в прошлый четверг, было непреднамеренно упаковано в коробки и отправлено в дом бывшего вице-президента в конце срока работы предыдущей администрации”, — говорится в письме адвоката, информирует АР.
Юрист добавил, что Пенс “не знал о существовании конфиденциальных или секретных документов в его личной резиденции” до проверки его дома на прошлой неделе.
Адвокат экс-вице-президента подчеркнул, что тот “понимает важность защиты конфиденциальной и секретной информации” и готов сотрудничать с “любым соответствующим расследованием”.
Напомним
Несколько секретных документов времен когда президент США Джо Байден находился на посту вице-президента, было обнаружено прошлой осенью в его личном кабинете.