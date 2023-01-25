У бывшего вице-президента США обнаружили секретные документы - АР

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“Небольшое количество документов, которые взяло под охрану ФБР в прошлый четверг, было непреднамеренно упаковано в коробки и отправлено в дом бывшего вице-президента в конце срока работы предыдущей администрации”, — говорится в письме адвоката, информирует АР.

Юрист добавил, что Пенс “не знал о существовании конфиденциальных или секретных документов в его личной резиденции” до проверки его дома на прошлой неделе.

Адвокат экс-вице-президента подчеркнул, что тот “понимает важность защиты конфиденциальной и секретной информации” и готов сотрудничать с “любым соответствующим расследованием”.

Напомним

Несколько секретных документов времен когда президент США Джо Байден находился на посту вице-президента, было обнаружено прошлой осенью в его личном кабинете.