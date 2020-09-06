У КНР заявили про успішне приземлення свого першого "багаторазового" космічного корабля
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У КНР заявили, що успішно посадили на землю космічний корабель для повторного використання на північному заході країни. Про це повідомляє УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
"Китай заявляє, що успішно посадив на земну поверхню свій перший космічний корабель для повторного використання після двох днів на орбіті", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що корабель приземлився у пустелі на північному заході країни. Його запустили 4 вересня за допомогою ракети Long March 2F.
Проте, наразі неможливо підтвердити приземлення чи деталі щодо космічного судна, адже офіційних фото не оприлюднено.
Нагадаємо, КНР вивела на орбіту прототип нового космічного корабля, розроблений для доставки людини в космос.