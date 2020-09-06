В КНР заявили об успешном приземлении своего первого "многоразового" космического корабля
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В КНР заявили, что успешно посадили на землю космический корабль для повторного использования на северо-западе страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
"Китай заявляет, что успешно посадил на земную поверхность свой первый космический корабль для повторного использования после двух дней на орбите", - говорится в сообщении.
Отмечается, что корабль приземлился в пустыне на северо-западе страны. Его запустили 4 сентября при помощи ракеты Long March 2F.
Однако, пока невозможно подтвердить приземление или детали относительно космического судна, ведь официальные фото не обнародованы.
Напомним, КНР вывела на орбиту прототип нового космического корабля, разработанный для доставки человека в космос.