У КНР заперечують приховування масштабів спалаху COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Влада КНР у п'ятницю спростувала твердження про те, що держава приховала масштаби спалаху коронавірусу, і відповіла на заяви США щодо відносин із Всесвітньою організацією охорони здоров'я, передає УНН із посиланням на AFP.
Так, у п'ятницю офіційний представник Міністерства закордонних справ Чжао Ліцзянь визнав, що швидкому поширенню вірусу сприяла недооцінки, яка привела до збільшення смертності в КНР, але додав, що "ніколи не було ніякого приховування, і ми ніколи не допустимо ніякого приховування".
Ліцзянь сказав, що твердження про дуже тісні контакти КНР з Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) були спробою "очорнити" Пекін.
Як повідомлялося в УНН, раніше видання AP із посиланням на отримані з КНР документи повідомило, що Пекін шість днів приховував інформацію про початок пандемії COVID-19. У цей час в Ухані пройшов масовий бенкет за участі десятків тисяч людей.