В КНР отрицают сокрытие масштабов вспышки COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Власти КНР в пятницу опровергли утверждение о том, что государство скрыло масштабы вспышки коронавируса, и ответило на заявления США об отношениях с Всемирной организацией здравоохранения, передает УНН со ссылкой на AFP.
Так, в пятницу официальный представитель Министерства иностранных дел Чжао Лицзян признал, что быстрому распространению вируса способствовала недооценка, которая привела к увеличению смертности в КНР, но добавил, что "никогда не было никакого сокрытия, и мы никогда не допустим никакого сокрытия".
Лицзян сказал, что утверждения об очень тесных контактах КНР с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) были попыткой "очернить" Пекин.
Как сообщалось в УНН, ранее издание AP со ссылкой на полученные из КНР документы сообщил, что Пекин шесть дней скрывал информацию о начале пандемии COVID-19. В это время в Ухане прошел массовый пир с участием десятков тысяч человек.