В КНР отрицают сокрытие масштабов вспышки COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 44269 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 52512 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 66858 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 66935 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 95607 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 78298 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101657 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105510 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130666 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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В КНР отрицают сокрытие масштабов вспышки COVID-19

В КНР отрицают сокрытие масштабов вспышки COVID-19

Киев  •  УНН

 • 14343 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Власти КНР в пятницу опровергли утверждение о том, что государство скрыло масштабы вспышки коронавируса, и ответило на заявления США об отношениях с Всемирной организацией здравоохранения, передает УНН со ссылкой на AFP.

Так, в пятницу официальный представитель Министерства иностранных дел Чжао Лицзян признал, что быстрому распространению вируса способствовала недооценка, которая привела к увеличению смертности в КНР, но добавил, что "никогда не было никакого сокрытия, и мы никогда не допустим никакого сокрытия".

Лицзян сказал, что утверждения об очень тесных контактах КНР с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) были попыткой "очернить" Пекин.

Как сообщалось в УНН, ранее издание AP со ссылкой на полученные из КНР документы сообщил, что Пекин шесть дней скрывал информацию о начале пандемии COVID-19. В это время в Ухане прошел массовый пир с участием десятков тысяч человек.

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