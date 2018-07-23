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У КНДР не виключили припинення переговорів про денуклеаризацію - ЗМІ

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КИЇВ. 23 липня. УНН. КНДР може відмовитися від подальших переговорів з США про денуклеаризацію півострова, якщо США не змінять угоду про перемир’я так, щоби створити умови для виживання режиму Північної Кореї. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

"Північна Корея тисне на адміністрацію президента США Дональда Трампа, щоб вона почала скасовувати санкції, вважаючи, що вони зробили "достатньо" за рахунок заморожування ядерних та ракетних випробувань, знищення одного з ядерних об'єктів та сприяння майбутній репатріації", - повідомляє джерело.

Однак, за словами інформатора, Трамп особисто висловив розчарування щодо недостатнього прогресу в переговорах.

Як повідомляв УНН, заступник глави Пентагону Джон Руд скептично оцінює перспективи того, що КНДР вживе заходів на шляху до денуклеаризації Корейського півострова, проте він сподівається на те, що це станеться. Свою позицію з цього приводу він окреслив в п’ятницю на форумі з питань безпеки в Аспені (штат Колорадо), стенограму висловлювань розповсюдила прес-служба Міноборони США.

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