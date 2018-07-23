В КНДР не исключили прекращения переговоров о денуклеаризации - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. КНДР может отказаться от дальнейших переговоров с США о денуклеаризации полуострова, если США не изменят соглашение о перемирии так, чтобы создать условия для выживания режима Северной Кореи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"Северная Корея давит на администрацию президента США Дональда Трампа, чтобы она начала отменять санкции, считая, что они сделали "достаточно" за счет замораживания ядерных и ракетных испытаний, уничтожения одного из ядерных объектов и содействие будущий репатриации", - сообщает источник.
Однако, по словам информатора, Трамп лично выразил разочарование по поводу недостаточного прогресса в переговорах.
Как сообщал УНН, заместитель главы Пентагона Джон Руд скептически оценивает перспективы того, что КНДР примет меры на пути к денуклеаризации Корейского полуострова, однако он надеется на то, что это произойдет. Свою позицию по этому поводу он очертил в пятницу на форуме по вопросам безопасности в Аспене (штат Колорадо), стенограмму высказываний распространила пресс-служба Минобороны США.