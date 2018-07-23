В КНДР не исключили прекращения переговоров о денуклеаризации - СМИ

"Северная Корея давит на администрацию президента США Дональда Трампа, чтобы она начала отменять санкции, считая, что они сделали "достаточно" за счет замораживания ядерных и ракетных испытаний, уничтожения одного из ядерных объектов и содействие будущий репатриации", - сообщает источник.

Однако, по словам информатора, Трамп лично выразил разочарование по поводу недостаточного прогресса в переговорах.

Как сообщал УНН, заместитель главы Пентагона Джон Руд скептически оценивает перспективы того, что КНДР примет меры на пути к денуклеаризации Корейского полуострова, однако он надеется на то, что это произойдет. Свою позицию по этому поводу он очертил в пятницу на форуме по вопросам безопасности в Аспене (штат Колорадо), стенограмму высказываний распространила пресс-служба Минобороны США.