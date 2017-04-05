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У КМДА розповіли, які заходи з благоустрою проведуть у Києві до Євробачення

У КМДА розповіли, які заходи з благоустрою проведуть у Києві до Євробачення

Київ • УНН

 • 17970 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. До початку Євробачення-2017 в Києві передбачено провести низку заходів з благоустрою, зокрема у кожному районі міста планують створити панно з тематикою пісенного конкурсу. Про це УНН повідомили у відповіді на інформаційний запит прес-служба КМДА.

“Капітальний ремонт скверу біля Міжнародного виставкового центру, благоустрій та озеленення парку "Маріїнський", благоустрій та озеленення на транспортній розв’язці біля станції метро "Лівобережна", капітальний ремонт зони відпочинку "Веселка" у Дніпровському районі міста Києва, капітальний ремонт зони відпочинку "Венеція" у Дніпровському районі міста Києва, капітальний ремонт благоустрою Русанівського каналу, благоустрій території прилеглої до аеропорту "Київ" (Жуляни), реконструкція парку "Оболонь" в урочищі Наталка Оболонського району, озеленення території міста Києва, створення панно з тематикою Євробачення-2017 в кожному районі Києва”, — повідомили у прес-службі КМДА на запитання, які громадські місця для відпочинку в місті планують реконструювати до Євробачення.

Також зазначається, що до кінця квітня у Печерському районі на вулиці Лаврській планують встановити підвісні термочаші та висадити ампельні квіти.

“До проведення Євробачення-2017 підлягають впорядкуванню такі об’єкти (у Печерському районі - ред.): вулиця Лаврська (влаштування газону, встановлення модульних квіткарок, підвісних термочаш та висадка ампельних квітів), частина парку "Маріїнський" (влаштування газону), частина парку "Міський сад" (влаштування газону), частина Паркової дороги (влаштування газону), вул.Героїв Крут та розв’язка мосту Патона (створення квіткового панно)”, — йдеться в повідомленні.

Загалом на виконання робіт у Печерському районі міста Києва заплановані кошти у сумі 2,5 млн грн, з яких 505 483 грн витрачено на придбання матеріалів.

Нагадаємо, на “Євробачення”, яке проходитиме в Києві у травні 2017 року, готуються приїхати конкурсанти із 43 країн. півфінали 62-го пісенного конкурсу відбудуться 9 та 11 травня.

Фінал “Євробачення-2017” — 13 травня. Ареною шоу обрано Міжнародний виставковий центр у Києві.

Як повідомляв УНН, станом на 3 квітня продано 26 919 квитків, загальна сума від продажу склала більше 36 млн грн.

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