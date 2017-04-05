В КГГА рассказали, какие меры по благоустройству проведут в Киеве к Евровидению

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 79683 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111694 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169998 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 125050 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122047 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115342 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106211 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107385 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103832 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В КГГА рассказали, какие меры по благоустройству проведут в Киеве к Евровидению

В КГГА рассказали, какие меры по благоустройству проведут в Киеве к Евровидению

Киев  •  УНН

 • 17961 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. К началу Евровидения-2017 в Киеве планируется провести ряд мероприятий по благоустройству, в частности в каждом районе города планируют создать панно с тематикой песенного конкурса. Об этом УНН сообщила в ответе на информационный запрос пресс-служба КГГА.

"Капитальный ремонт сквера возле Международного выставочного центра, благоустройство и озеленение парка "Мариинский", благоустройство и озеленение на транспортной развязке возле станции метро "Левобережная", капитальный ремонт зоны отдыха "Радуга" в Днепровском районе города Киева, капитальный ремонт зоны отдыха "Венеция" в Днепровском районе города Киева, капитальный ремонт благоустройства Русановского канала, благоустройство территории прилегающей к аэропорту "Киев" (Жуляны), реконструкция парка "Оболонь" в урочище Наталка Оболонского района, озеленение территории города Киева, создания панно с тематикой Евровидение-2017 в каждом районе Киева", - сообщили в пресс-службе КГГА на вопрос, какие общественные места для отдыха в городе планируют реконструировать к Евровидению.

Также отмечается, что до конца апреля в Печерском районе на улице Лаврской планируют установить подвесные термочаши и высадить ампельные цветы.

"К проведению Евровидения-2017 подлежат благоустройству такие объекты (в Печерском районе - ред.): улица Лаврская (обустройство газона, установка модульных цветочниц, подвесных термочаш и высадка ампельных цветов), часть парка" Мариинский "(обустройство газона), часть парка "Городской сад" (обустройство газона), часть Парковой дороги (обустройство газона), ул.Героев Крут и развязка моста Патона (создание цветочного панно)", - говорится в сообщении.

В целом на выполнение работ в Печерском районе города Киева запланированы средства в сумме 2,5 млн грн, из которых 505 483 грн потрачено на приобретение материалов.

Напомним, на "Евровидение", которое пройдет в Киеве в мае 2017 года, готовятся приехать конкурсанты из 43 стран. полуфиналы 62-го песенного конкурса состоятся 9 и 11 мая.

Финал "Евровидения-2017" - 13 мая. Ареной шоу избран Международный выставочный центр в Киеве.

Как сообщал УНН, по состоянию на 3 апреля продано 26 919 билетов, общая сумма от продажи составила более 36 млн грн.

Украинские Национальные Новости

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