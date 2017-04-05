В КГГА рассказали, какие меры по благоустройству проведут в Киеве к Евровидению

"Капитальный ремонт сквера возле Международного выставочного центра, благоустройство и озеленение парка "Мариинский", благоустройство и озеленение на транспортной развязке возле станции метро "Левобережная", капитальный ремонт зоны отдыха "Радуга" в Днепровском районе города Киева, капитальный ремонт зоны отдыха "Венеция" в Днепровском районе города Киева, капитальный ремонт благоустройства Русановского канала, благоустройство территории прилегающей к аэропорту "Киев" (Жуляны), реконструкция парка "Оболонь" в урочище Наталка Оболонского района, озеленение территории города Киева, создания панно с тематикой Евровидение-2017 в каждом районе Киева", - сообщили в пресс-службе КГГА на вопрос, какие общественные места для отдыха в городе планируют реконструировать к Евровидению.

Также отмечается, что до конца апреля в Печерском районе на улице Лаврской планируют установить подвесные термочаши и высадить ампельные цветы.

"К проведению Евровидения-2017 подлежат благоустройству такие объекты (в Печерском районе - ред.): улица Лаврская (обустройство газона, установка модульных цветочниц, подвесных термочаш и высадка ампельных цветов), часть парка" Мариинский "(обустройство газона), часть парка "Городской сад" (обустройство газона), часть Парковой дороги (обустройство газона), ул.Героев Крут и развязка моста Патона (создание цветочного панно)", - говорится в сообщении.

В целом на выполнение работ в Печерском районе города Киева запланированы средства в сумме 2,5 млн грн, из которых 505 483 грн потрачено на приобретение материалов.

Напомним, на "Евровидение", которое пройдет в Киеве в мае 2017 года, готовятся приехать конкурсанты из 43 стран. полуфиналы 62-го песенного конкурса состоятся 9 и 11 мая.

Финал "Евровидения-2017" - 13 мая. Ареной шоу избран Международный выставочный центр в Киеве.

Как сообщал УНН, по состоянию на 3 апреля продано 26 919 билетов, общая сумма от продажи составила более 36 млн грн.