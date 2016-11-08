У КМДА розповіли про зміну організації руху на Європейській площі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. На Європейській площі в столиці змінили режим роботи світлофорів. Про це йдеться на сторінці Департаменту транспортної інфраструктури КМДА у Facebook, передає УНН.
Як зазначається, режим роботи світлофорів змінили у рамках виконання розпорядження КМДА з підготовки до реорганізації руху автотранспорту на Подолі (організація пішохідної зони на Контрактовій площі та частині вулиці Сагайдачного). Таким чином, було закрито окрему фазу світлофорного регулювання для прямого проїзду з вулиці Трьохсвятительської на вулицю Грушевського.
“Тепер з вулиці Трьохсвятительської на Європейській площі можна лише повернути направо на вулицю Хрещатик на зелену „стрілку“ світлофора, червоне світло горить постійно. Для здійснення проїзду з вулиці Трьохсвятительської на вулицю Грушевського необхідно здійснити об’їзд через вулицю Костельну, далі лівий поворот на вулицю Михайлівську і лівий поворот на вулицю Хрещатик в бік Європейської площі”, — йдеться у повідомленні.
У КМДА очікують, що таке рішення покращить проїзд з Володимирського узвозу на вулицю Хрещатик за рахунок подовження фази зеленого сигналу світлофора.
Як повідомляв УНН, 7 листопада ввечері через обмежувальний знак в районі Європейської площі виникли затори.