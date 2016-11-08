В КГГА рассказали об изменении организации движения на Европейской площади

Как отмечается, режим работы светофоров изменили в рамках выполнения распоряжения КГГА по подготовке к реорганизации движения автотранспорта на Подоле (организация пешеходной зоны на Контрактовой площади и части улицы Сагайдачного). Таким образом, закрыли отдельную фазу светофорного регулирования для прямого проезда с улицы Трехсвятительской на улицу Грушевского.

"Теперь с улицы Трехсвятительской на Европейской площади можно только повернуть направо на улицу Крещатик на зеленую "стрелку" светофора, красный свет горит постоянно. Для осуществления проезда с улицы Трехсвятительской на улицу Грушевского необходимо осуществить объезд через улицу Костельную, далее левый поворот на улицу Михайловскую и левый поворот на улицу Крещатик в сторону Европейской площади", - говорится в сообщении.

В КГГА ожидают, что такое решение улучшит проезд с Владимирского спуска на улицу Крещатик за счет удлинения фазы зеленого сигнала светофора.

Как сообщал УНН, 7 ноября вечером из-за ограничительного знака в районе Европейской площади возникли заторы.