У КМДА розповіли про хід підготовки столиці до “Євробачення-2017”

“Всі сили поліції, Національної Гвардії, правоохоронних та інших силових відомств приведені в підвищену готовність і всі готуються до упередження якихось можливих, навіть суто гіпотетичних посягань, які можуть викликати занепокоєння наших іноземних гостей і громадян України. На локаціях і загалом у Києві буде забезпечуватися посилене патрулювання поліцейських. Будемо контролювати, особливо, і центральну частину міста, і всі локації місця прибуття та проживання громадян. Посилені заходи безпеки у транспортній інфраструктурі, у нас функціонуватимуть інформаційні пункти поліції, на яких обов’язково будуть задіяні поліцейські, які володіють англійською мовою і зможуть оперативно надавати всю необхідну допомогу нашим дорогим іноземним гостям”, — сказав керівник штабу координації заходів безпеки під час підготовки і проведення “Євробачення” Богдан Лизогуб.

Загалом, крім цього, у столиці функціонуватиме ситуаційний центр, площа якого близько 400 кв.м, що дозволяє працювати у ньому всім представникам спеціальних служб, відслідковувати по камерам спостереження поточну ситуацію, отримувати інформацію з системи відео аналітики.

Також для туристів розробляється мобільний додаток, у якому можна буде подивитися і історичні місця, і маршрути, і події. Крім цього він матиме аудіогід на різних мовах. Його презентують на наступному тижні.

За словами спікерів, по місту буде розставлено 35 інформаційних інтерактивних панелей, де туристи на зручній для них мові зможуть отримати потрібну їм інформацію.

Крім цього стало відомо, що наразі вже проводяться заходи для посилення безпеки у столиці, розпочались навчання, які спрямовані на підготовку правоохоронців для попередження та ліквідації будь-яких непередбачуваних ситуацій.

“Місця проживання делегацій і наших гостей будуть забезпечуватися охороною, за кожною делегацією ми плануємо закріпити англомовних поліцейських. Підрозділи охорони звичайно будуть контролювати всі локації. Ми якихось шалених інцидентів не вбачаємо, але, звичайно ж, ми готуємось до будь-якого перебігу подій, розглядаємо абсолютно будь-які варіанти і готуємося реагувати на них, а також, щоб ці можливі варіанти упередити. Для цього ми проводимо навчання. Проведено на цей час командно-штабні навчання залучених органів державної влади. залучених органів держвлади з приводу забезпечення безпеки гостей та учасників. На наступному тижні вже планується практичне тактико-спеціальне навчання з відпрацювання питань забезпечення безпеки „Євробачення“ і всі ці можливі ризики, загрози та алгоритми дій наші підрозділи вже відпрацюють на практиці”, — зазначив Б.Лизогуб.

Як повідомляв УНН, керівник штабу координації заходів безпеки під час підготовки і проведення Євробачення Богдан Лизогуб повідомив, які вулиці Києва і на які терміни будуть перекриті для руху автотранспорту під час пісенного конкурсу.