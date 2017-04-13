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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В КГГА рассказали о ходе подготовки столицы к "Евровидению-2017"

В КГГА рассказали о ходе подготовки столицы к "Евровидению-2017"

Киев  •  УНН

 • 9057 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Руководитель штаба координации мер безопасности во время подготовки и проведения "Евровидения" Богдан Лизогуб и директор департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации Юрий Назаров на брифинге рассказали о процессе подготовки к песенному конкурсу и его результаты, передает корреспондент.

"Все силы полиции, Национальной Гвардии, правоохранительных и других силовых ведомств приведены в повышенную готовность и все готовятся к предупреждению каких либо возможных, даже чисто гипотетических посягательств, которые могут вызвать беспокойство наших иностранных гостей и граждан Украины. На локациях и вообще в Киеве будет обеспечиваться усиленное патрулирование полицейских. Будем контролировать, особенно, и центральную часть города, и все локации места прибытия и проживания граждан. Усиленные меры безопасности в транспортной инфраструктуре, у нас будут функционировать информационные пункты полиции, на которых обязательно будут задействованы полицейские, которые владеют английским языком и смогут оперативно предоставлять всю необходимую помощь нашим дорогим иностранным гостям", - сказал руководитель штаба координации мер безопасности во время подготовки и проведение "Евровидения" Б.Лизогуб.

В общем, кроме этого, в столице будет функционировать ситуационный центр, площадь которого около 400 кв.м, что позволяет работать в нем всем представителям специальных служб, отслеживать по камерам наблюдения текущую ситуацию, получать информацию из системы видео аналитики.

Также для туристов разрабатывается мобильное приложение, в котором можно будет посмотреть и исторические места, и маршруты, и события. Кроме этого он будет аудиогид на разных языках. Его представляют на следующей неделе.

По словам спикеров, по городу будут расставлены 35 информационных интерактивных панелей, где туристы на удобном для них языке смогут получить нужную им информацию.

Кроме этого стало известно, что сейчас уже проводятся меры по усилению безопасности в столице, начались учения, направленных на подготовку правоохранителей для предупреждения и ликвидации любых непредвиденных ситуаций.

"Места проживания делегаций и наших гостей будут обеспечиваться охраной, за каждой делегацией мы планируем закрепить англоязычных полицейских. Подразделения охраны конечно будут контролировать все локации. Мы каких безумных инцидентов не видим, но, конечно же, мы готовимся к любому повороту событий, рассматриваем абсолютно любые варианты и готовимся реагировать на них, а также, чтобы эти возможные варианты предотвратить. Для этого мы проводим обучение. Проведено в настоящее время командно-штабные учения привлеченных органов государственной власти. привлеченных органов госвласти по поводу обеспечения безопасности гостей и участников. На следующей неделе уже планируется практическое тактико-специальное учение по отработке вопросов обеспечения безопасности "Евровидение" и все эти возможные риски, угрозы и алгоритмы действий наши подразделения уже отработают на практике ", - отметил Б.Лизогуб.

Как сообщал УНН, руководитель штаба координации мер безопасности во время подготовки и проведения Евровидения Богдан Лизогуб сообщил, какие улицы Киева и на какие сроки будут перекрыты для движения автотранспорта во время песенного конкурса .

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