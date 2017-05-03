У КМДА планують закупити контейнери для збору у населення небезпечних відходів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У Києві можуть з’явитися контейнери для збору у населення небезпечних ртутьвмісних ламп та батарейок. Про це в коментарі УНН повідомив заступник директора Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища, начальник управління екології та природних ресурсів Андрій Мальований.
“Питання щодо встановлення контейнерів для збору небезпечних відходів у Києві піднімалося, це у повноваженнях підприємства КП "Київкомунсервіс", вони ведуть цей напрямок. Я особисто, як і всі свідомі громадяни, підтримую ініціативу встановлення таких контейнерів у Києві”, — повідомив він.
Нагадаємо, нещодавно в м.Обухів Київської області було встановлено контейнери для збору небезпечних відходів від населення.