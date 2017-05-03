В КГГА планируют закупить контейнеры для сбора у населения опасных отходов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В Киеве могут появиться контейнеры для сбора у населения опасных ртутьсодержащих ламп и батареек. Об этом в комментарии УНН сообщил заместитель директора Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды, начальник управления экологии и природных ресурсов Андрей Малеваный.
“Вопрос об установке контейнеров для сбора опасных отходов в Киеве поднимался, это в полномочиях предприятия КП „Киевкоммунсервис“, они ведут это направление. Я лично, как и все сознательные граждане, поддерживаю инициативу установления таких контейнеров в Киеве”, — сообщил он.
Напомним, недавно в Обухов Киевской области было установлено контейнеры для сбора опасных отходов от населения.