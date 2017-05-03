В КГГА планируют закупить контейнеры для сбора у населения опасных отходов

“Вопрос об установке контейнеров для сбора опасных отходов в Киеве поднимался, это в полномочиях предприятия КП „Киевкоммунсервис“, они ведут это направление. Я лично, как и все сознательные граждане, поддерживаю инициативу установления таких контейнеров в Киеве”, — сообщил он.

Напомним, недавно в Обухов Киевской области было установлено контейнеры для сбора опасных отходов от населения.