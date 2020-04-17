У КМДА назвали правила безпеки під час сильного вітру
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Рятувальні служби столиці розробили правила безпеки під час природних стихій, зокрема, рекомендують зачиняти вікна в будинках та не ходити біля ліній електропередач. Про це повідомив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Ми звісно не звикли до таких природних стихій. Але вони трапляються все частіше і частіше. Рятувальні служби столиці розробили правила безпеки для таких випадків”, — сказав Кличко.
Так:
— усі вікна будинків мають бути зачиненими;
— за можливості краще залишатися вдома;
— на вулиці треба триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач та дерев;
— не паркуйте автомобілі біля дерев та стовпів;
“Щодо Подольсько-Воскресенського мосту, через сильний вітер впали конструкції, зведені для робіт антикорозійного захисту, арки мосту. На щастя ніхто не постраждав. Також не постраждав сам міст, тривають роботи з відновлення конструкцій”, — додав Кличко.
Нагадаємо, в Україні у п’ятницю, 17 квітня, на півдні та сході очікуються сильні пориви вітру, водночас у низці областей вночі — заморозки.