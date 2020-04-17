В КГГА назвали правила безопасности во время сильного ветра
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Спасательные службы столицы разработали правила безопасности во время природных стихий, в частности, рекомендуют закрывать окна в домах и не ходить у линий электропередач. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
“Мы, конечно, не привыкли к таким природным стихиям. Но они случаются все чаще и чаще. Спасательные службы столицы разработали правила безопасности для таких случаев”, — сказал Кличко.
так:
— все окна домов должны быть закрытыми;
— по возможности лучше оставаться дома;
— на улице надо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и деревьев
— не паркуйте автомобили возле деревьев и столбов;
“Касательно Подольско-Воскресенского моста, из-за сильного ветра упали конструкции, возведенные для работ антикоррозионной защиты, арки моста. К счастью никто не пострадал. Также не пострадал сам мост, продолжаются работы по восстановлению конструкций”, — добавил Кличко.
Напомним, в Украине в пятницу, 17 апреля, на юге и востоке ожидаются сильные порывы ветра, одновременно в ряде областей ночью — заморозки.