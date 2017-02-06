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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 53477 перегляди

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У клініці Спіженко до Дня боротьби з раком пропонують безкоштовну консультацію мамолога

Київ • УНН

 • 12113 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Щорічно 4 лютого відзначається Всесвітній день боротьби з раком, проголошений “Міжнародним союзом боротьби з онкологічними захворюваннями”. Мета міжнародного дня боротьби з онкологічними захворюваннями — підвищити обізнаність населення про небезпеку раку, методи профілактики і важливість раннього виявлення хвороби, передає УНН.

У клініці Спіженко до Дня боротьби з раком пропонують безкоштовну консультацію мамолога

До Дня боротьби з раком низка лікарень проходять спеціальні заходи, з метою привернути увагу пацієнтів до власного здоров’я.

Так, не є виключенням і медичний центр “Клініка Спіженко”. Медцентр анонсував проведення програми безкоштовних прийомів мамолога.

Отримати безкоштовну консультацію мамолога можна у період із 6 по 10 лютого 2017, щодня, з 9:30 до 17:30.

Щоб записатися на безкоштовний прийом, потрібно звернутися до контакт-центру МЦ за номерами телефонів: +380 (44) 538 03 00; +380 (67) 236 21 45; +380 (66) 386 56 19

Якщо можливості відвідати клініку у зазначені дати немає, то у будь-який день на сайті “Клініки Спіженко” доступна послуга безкоштовної онлайн-консультації, дали у лікарні.

Для отримання онлайн-консультації йдіть за посиланням: http://spizhenko.clinic/ua/konsultatsii/on-line-consultation

Нагадаємо, щодня в Україні 470 осіб дізнаються, що хворі на рак, а 250 — вмирають від цієї хвороби.

Навіть серед здорових людей ризик захворювання онкологією дуже високий: для чоловіків він становить 26%, для жінок — 17%.

Тобто, протягом життя кожен четвертий чоловік і кожна шоста жінка можуть захворіти і виявити у себе злоякісну пухлину.

Невтішною є і столична статистика. За підсумками 2015 року, можна констатувати:кияни стали частіше хворіти на рак.

У 2015 році в столиці кількість зареєстрованих випадків “злоякісних новоутворень” становила 10 тис. 763 особи, що на 12,6% або на 1 тис. 209 осіб більше, ніж у 2010 році і на 4,5% більше, ніж у 2012 році

Також нагадаємо, за словами лікаря А.Шкіряка, на жаль, в українців страх отримати невтішний діагноз переважає над здоровим глуздом.

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