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В клинике Спиженко ко Дню борьбы с раком предлагают бесплатную консультацию маммолога

Киев • УНН

 • 12113 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раком, провозглашенный "Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями". Цель международного дня борьбы с онкологическими заболеваниями - повысить осведомленность населения об опасности рака, методах профилактики и важности раннего выявления болезни, передает УНН.

В клинике Спиженко ко Дню борьбы с раком предлагают бесплатную консультацию маммолога

Ко Дню борьбы с раком в ряде больниц проходят специальные мероприятия, с целью привлечь внимание пациентов к собственному здоровью.

Так, не является исключением и медицинский центр "Клиника Спиженко". Медцентр анонсировал проведение программы бесплатных приемов маммолога.

Получить бесплатную консультацию маммолога можно в период с 6 по 10 февраля 2017 года, каждый день, с 9:30 до 17:30.

Чтобы записаться на бесплатный прием, нужно обратиться в контакт-центр МЦ по телефонам: +380 (44) 538 03 00; +380 (67) 236 21 45; +380 (66) 386 56 19

Если возможности посетить клинику в указанные даты нет, то в любой день на сайте "Клиники Спиженко" доступна услуга бесплатной онлайн-консультации.

Для получения онлайн-консультации переходите по ссылке: http://spizhenko.clinic/ua/konsultatsii/on-line-consultation

Напомним, ежедневно в Украине 470 человек узнают, что больны раком, а 250 - умирают от этой болезни.

Даже среди здоровых людей риск заболевания онкологией очень высок: для мужчин он составляет 26%, для женщин - 17%.

То есть, в течение жизни каждый четвертый мужчина и каждая шестая женщина могут заболеть и обнаружить у себя злокачественную опухоль.

Неутешительной является и столичная статистика. По итогам 2015 года, можно констатировать: киевляне стали чаще болеть раком.

В 2015 году в столице количество зарегистрированных случаев "злокачественных новообразований" составило 10 тыс. 763 человека, что на 12,6% или на 1 тыс. 209 человек больше, чем в 2010 году и на 4,5% больше, чем в 2012 году

Также напомним, по словам врача А.Шкиряка, к сожалению, у украинцев страх получить неутешительный диагноз преобладает над здравым смыслом.

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