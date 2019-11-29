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У фанері на Закарпатті виявили велику партію наркотиків

У фанері на Закарпатті виявили велику партію наркотиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. На українській митниці викрили значну партію наркотиків, яку намагалися перевезти в 17 тонах клеєної фанерами до Німеччини. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Державної митниці України Максим Нефьодов, передає УНН.

"Спіймали значну партію наркотиків. Взагалі щось дрібне (наприклад, півсотні пігулок екстазі) ловимо регулярно, але тут прям майже оптова партія! В Ужгорожі у 17 тонах "фанери клеєної підвищеної водостійкості", що їхали машиною в Німеччину, виявили дивні вкладення між листами. В прошарках між фанерою виявлено порошкоподібну речовину в поліетиленових пакетах. За результатом експрес-аналізу, вірогідно, героїн", - написав Нефьодов.

За його словами, наразі вживаються відповідні заходи щодо вилучення речовини та ідентифікації.

Нагадаємо, у Харкові поліцейського затримали "на гарячому" під час збуту наркотиків.

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