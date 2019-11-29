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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 39018 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 107703 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 97961 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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В фанере на Закарпатье обнаружили крупную партию наркотиков

В фанере на Закарпатье обнаружили крупную партию наркотиков

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. На украинской таможне разоблачили большую партию наркотиков, которую пытались перевезти в 17 тоннах клееной фанеры в Германию. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Государственной таможни Украины Максим Нефедов, передает УНН.

"Поймали большую партию наркотиков. Вообще что-то мелкое (например, полсотни таблеток экстази) ловим регулярно, но тут прям почти оптовая партия! В Ужгороде в 17 тонах "клееной фанеры повышенной водостойкости", что ехали на машине в Германию, обнаружили странные вложения между листами. В слоях между фанерой обнаружено порошкообразное вещество в полиэтиленовых пакетах. По результатам экспресс-анализа, вероятно, героин", - написал Нефедов.

По его словам, сейчас принимаются меры по изъятию вещества и идентификации.

Напомним, в Харькове полицейского задержали "на горячем" во время сбыта наркотиков.

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