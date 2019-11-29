В фанере на Закарпатье обнаружили крупную партию наркотиков
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. На украинской таможне разоблачили большую партию наркотиков, которую пытались перевезти в 17 тоннах клееной фанеры в Германию. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Государственной таможни Украины Максим Нефедов, передает УНН.
"Поймали большую партию наркотиков. Вообще что-то мелкое (например, полсотни таблеток экстази) ловим регулярно, но тут прям почти оптовая партия! В Ужгороде в 17 тонах "клееной фанеры повышенной водостойкости", что ехали на машине в Германию, обнаружили странные вложения между листами. В слоях между фанерой обнаружено порошкообразное вещество в полиэтиленовых пакетах. По результатам экспресс-анализа, вероятно, героин", - написал Нефедов.
По его словам, сейчас принимаются меры по изъятию вещества и идентификации.
Напомним, в Харькове полицейского задержали "на горячем" во время сбыта наркотиков.