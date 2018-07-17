У "Київводоканалі" розповіли про складнощі закупівлі хлору з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. “Київводоканал” розглядає можливість постачання рідкого хлору з-за кордону для знезараження води, яку подає жителям міста. Про це установа повідомила УНН у відповіді на інформаційний запит.
Так, “Київводоканал” зараз розглядає варіант постачання рідкого хлору з-за кордону для того, щоб знезаражувати міську воду. Водночас, постачання хлору з Європи є проблематичним через складну процедуру транспортування речовини.
“В Україні є компанія, яка намагається організувати великі постачання хлору в контейнерах автомобільним транспортом, але оформлення дозвільних документів та інших процедур займає багато часу. Навіть більше, таких спеціалізованих контейнерів недостатньо. Постачання хлору в цистернах з Європи також є проблематичними. Європейські цистерни не можуть змінювати колісну базу, а також повинні бути сертифіковані на території Україні. "Київводоканал" наразі немає досвіду закупок хлору із-за кордону, тому важко прогнозувати, наскільки стабільними вони можуть бути”, - йдеться в повідомленні.
Водночас, в компанії додали, що АТ "Дніпроазот" вже надав до "Київводоканалу" свої пропозиції щодо укладення договору по постачання хлору.
Також, УНН повідомили, що українська асоціація підприємств водопровідно-каналізаційного господарства "Укрводоканалекологія" звернулася до РНБО та уряду з проханням посприяти вирішенню ситуації.
Нагадаємо, запасу рідкого хлору для знезараження води в Києві залишилося лише на 1 місяць.