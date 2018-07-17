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В "Киевводоканале" рассказали о сложностях закупки хлора из ЕС

В "Киевводоканале" рассказали о сложностях закупки хлора из ЕС

Киев  •  УНН

 • 22107 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. "Киевводоканал" рассматривает возможность поставки жидкого хлора из-за рубежа для обеззараживания воды, которую подает жителям города. Об этом учреждение сообщило УНН в ответе на информационный запрос.

Так, "Киевводоканал" сейчас рассматривает вариант поставки жидкого хлора из-за рубежа для того, чтобы обеззараживать городскую воду. В то же время, поставка хлора из Европы являетсья проблематичной из-за сложной процедуры транспортировки вещества.

"В Украине есть компания, которая пытается организовать большие поставки хлора в контейнерах автомобильным транспортом, но оформление разрешительных документов и других процедур занимает много времени. Более того, таких специализированных контейнеров недостаточно. Поставка хлора в цистернах из Европы также является проблематичной. Европейские цистерны не могут менять колесную базу, а также должны быть сертифицированы на территории Украины. "Киевводоканал" пока не имеет опыта закупок хлора из-за границы, поэтому трудно прогнозировать, насколько стабильными они могут быть", - говорится в сообщении.

В то же время, в компании добавили, что АО "Днепроазот" уже предоставил "Киевводоканалу" свои предложения по заключению договора относительно поставки хлора.

Также, сообщили УНН, что украинская ассоциация предприятий водопроводно-канализационного хозяйства "Укрводоканалэкология" обратилась к СНБО и правительству с просьбой посодействовать разрешению ситуации.

Напомним, запаса жидкого хлора для обеззараживания воды в Киеве осталось только на 1 месяц.

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