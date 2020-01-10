У Київстаті розповіли, як змінились ціни на споживчі товари у столиці

"Динаміка цін споживчого ринку столиці у січні–листопаді 2019 року визначалася збільшенням цінових показників на 4,6%", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що підвищення цін на продукти харчування та безалкогольні напої було зареєстровано майже за всіма товарними групами. Найбільше подорожчали фрукти – на 19,3%, масло – на 10,6%, молоко – на 9,5%, хліб – на 8,0%, макаронні вироби – на 7,7%, цукор – на 6,8%, сир і м'який сир (творог) – на 5,5%, м'ясо та м'ясопродукти – на 4,3%, риба та продукти з риби – на 3,3%, олія соняшникова – на 0,4%. Разом з тим, знизилась ціна на яйця – на 13,4% та на овочі – на 4,2%.

Окрім того, повідомляється, що ціна на тютюнові вироби зросла на 21,4%, а на алкогольні напої на 5,0%.

Дешевшими стала вартість одягу - на 9,1%, та взуття – на 7,9%.

"Водночас спостерігалося підвищення цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 10,7%, що відбулося за рахунок збільшення тарифів на гарячу воду, опалення на 22,0%, водопостачання – на 14,4%, каналізацію – на 7,5%", - вказано у повідомленні.

Повідомляється, що ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла знизились на 0,4%.

Зросла ціна на послуги з охорони здоров’я - на 5,7%. Це зумовлено здорожчанням послуг лікарень на 16,8%, амбулаторних послуг – на 10,8%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 3,9%.

Через зниження вартості палива та мастил на 6,5%, ціни на транспорт знизились на 0,7%.

"Спостереження за змінами цін (тарифів) на послуги відпочинку і культури в цілому показало їх збільшення на 0,5% за рахунок зростання вартості послуг відпочинку та культури на 13,1%", йдеться у повідомленні.

Ще на 8,2% зросла вартість послуг ресторанів та готелів.

Разом з тим, послуги освіти зросли в ціні на 9,7% за рахунок підвищення вартості середньої освіти на 14,9%, дошкільної та початкової – на 14,7%, вищої – на 8,7%, освіти, що не визначається за рівнями – на 8,2%.

Нагадаємо, у Держстаті повідомили, як змінилися ціни на споживчі товари у грудні.