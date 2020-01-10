В Киевстате рассказали, как изменились цены на потребительские товары в столице

"Динамика цен потребительского рынка столицы в январе-ноябре 2019 определялась увеличением ценовых показателей на 4,6%", - говорится в сообщении.

Сообщается, что повышение цен на продукты питания и безалкогольные напитки было зарегистрировано почти по всем товарным группам. Больше всего подорожали фрукты - на 19,3%, масло - на 10,6%, молоко - на 9,5%, хлеб - на 8,0%, макаронные изделия - на 7,7%, сахар - на 6,8% , сыр и мягкий сыр (творог) - на 5,5%, мясо и мясопродукты - на 4,3%, рыба и продукты из рыбы - на 3,3%, масло подсолнечное - на 0,4 %. Вместе с тем, снизилась цена на яйца - на 13,4% и на овощи - на 4,2%.

Кроме того, сообщается, что цена на табачные изделия выросла на 21,4%, а на алкогольные напитки на 5,0%.

Дешевле стала стоимость одежды - на 9,1%, и обувь - на 7,9%.

"Вместе с тем наблюдалось повышение цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 10,7%, что произошло за счет увеличения тарифов на горячую воду, отопление на 22,0%, водоснабжение - на 14,4%, канализацию - на 7,5% ", - указано в сообщении.

Сообщается, что цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья снизились на 0,4%.

Выросла цена на услуги по охране здоровья - на 5,7%. Это обусловлено подорожанием услуг больниц на 16,8%, амбулаторных услуг - на 10,8%, фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования - на 3,9%.

Из-за снижения стоимости топлива и масел на 6,5%, цены на транспорт снизились на 0,7%.

"Наблюдение за изменениями цен (тарифов) на услуги отдыха и культуры в целом показало их увеличение на 0,5% за счет роста стоимости услуг отдыха и культуры на 13,1%", говорится в сообщении.

Еще на 8,2% выросла стоимость услуг ресторанов и гостиниц.

Вместе с тем, услуги образования выросли в цене на 9,7% за счет повышения стоимости среднего образования на 14,9%, дошкольного и начального - на 14,7%, высшего - на 8,7%, образования, не определяется уровням - на 8,2%.

Напомним, в Госстате сообщили, как изменились цены на потребительские товары в декабре.