У Київському метрополітені розповіли, у скільки обійшлося перейменування станції
Київ • УНН
КИЇВ.3 грудня. УНН. У Київському метрополітені розповіли скільки обійшлося перейменування станції “Петрівка” і Куренівсько-Червоноармійської лінії. Про це УНН повідомили у КП “Київський метрополітен” у відповідь на запит.
Так, відповідно до плану заходів з перейменування станції “Петрівка” на “Почайна” та Куренівсько-Червоноармійської лінії на Оболонсько-Теремківську, підприємство витратило 418 964,40 грн.
Відповідно до комплексу організаційно-технічних заходів, було замінено загальні схеми, розміщені на всіх станціях та у рухомому складі. Також назву станції замінено на вказівниках з переліком станцій, проведено перезапис текстів поїзних радіоінформаторів.
Окрім того, нові панелі з назвою “Почайна” встановлено на входах до підземних переходів та на колійних стінах станції.
Додамо, що роботи щодо перейменування завершені підприємством протягом 2018-2019 років.
Нагадаємо, у лютому 2018 року Київрада на пленарному засіданні проголосувала за перейменування станції київського метрополітену “Петрівка” на “Почайна”.