У "Київському метрополітені" розповіли, скільки коштуватиме будівництво метро на Виноградар
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Будівництво метро на Виноградар коштуватиме понад 5 млрд грн. Про це повідомив начальник КП “Київський метрополітен” Віктор Брагінський в ефірі “5 каналу”, передає УНН.
“Якщо ми кажемо про метро на Виноградар, то дві станції протяжністю ліній 3 і 7 кілометрів, будуть коштувати трохи більше 5 млрд грн”, — повідомив начальник столичного метро.
Як повідомляв УНН, наприкінці цього року київська влада планує розпочати будівництво метро на Виноградар і протягом трьох років ввести в експлуатацію дві нових станції метрополітену — “Проспект Правди” і “Мостицька”.