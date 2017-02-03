В "Киевском метрополитене" рассказали, сколько будет стоить строительство метро на Виноградарь
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Строительство метро на Виноградарь будет стоить более 5 млрд грн. Об этом сообщил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский в эфире "5 канала", передает УНН.
"Если мы говорим о метро на Виноградарь, то две станции протяженностью линий 3 и 7 километров, будут стоить немного больше 5 млрд грн", - сообщил начальник столичного метро.
Как сообщал УНН, в конце этого года киевские власти планируют начать строительство метро на Виноградарь и в течение трех лет ввести в эксплуатацию две новых станции метрополитена - "Проспект Правды" и "Мостицкая".