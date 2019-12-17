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У київському метрополітені пояснили вчорашній збій у роботі Kyiv Smart Card

У київському метрополітені пояснили вчорашній збій у роботі Kyiv Smart Card

Київ • УНН

 • 15612 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. У метрополітені Києва пояснили вчорашній збій у роботі систем для оплати проїзду, зазначає УНН з посиланням на пресслужбу столичної підземки.

“Зараз фахівці метрополітену та КП „ГІОЦ“ (оператора системи е-квитка) детально вивчають випадок та розробляють механізми недопущення подібних збоїв у роботі”, — вказано у повідомленні.

У метрополітені також вказали на причину проблеми, зазначивши, що: “За попередніми даними через перенавантаження вийшло з ладу обладнання підземки. Найближчим часом оператор системи е-квитка КП „ГІОЦ“ запустить резервну мережу”.

“Спеціалісти вирішують технічні, організаційні та юридичні питання для того щоб подібна зрада більше не повторилася. Звісно, ми не зможемо змінити ваш вчорашній зіпсований настрій, але ми продовжимо робити все, щоб якнайшвидше довозити вас у потрібні вам місця!”, — додали у метрополітені.

Додамо, що у київському метрополітені утворились великі черги через збій роботи електронної системи. У мережі повідомляли, що на станції “Площа Льва Толстого” люди не могли здійснити оплату карткою киянина та е-карткою через збій в роботі метро, тож виламали турнікети.

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