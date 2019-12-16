Через електронний збій у столичному метро утворились величезні черги
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У київському метрополітені утворились великі черги через збій роботи електронної системи. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі комунального підприємства “Київський метрополітен”.
Раніше у мережі повідомляли, що на станції “Площа Льва Толстого” люди не могли здійснити оплату карткою киянина та е-карткою через збій в роботі метро, тож виламали турнікети.
Цю інформацію у пресслужбі метрополітену не підтвердили.
“У нас не було такого... Не було ніяких виламаних турнікетів. Усі турнікети працюють у звичайному порядку. Збій системи оплати був. Черги великі — були. Зараз усе відновлено. У звичайному режимі все працює”, — повідомили у пресслужбі.
У пресслужбі метрополітену також зазначили, що картка киянина та е-квиток не працювали на усіх станціях. І перезавантажували кожну станцію.
Нагадаємо, 16 грудня, на контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення ООС у чергах зібрались 280 автомобілів.