У київському метрополітені помер літній чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. У понеділок на станції метро "Житомирська" столичного метрополітену помер літній чоловік. Про це журналісту УНН повідомила пресофіцер управління поліції у київському метрополітені Наталія Сич.
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“Інцидент стався сьогодні на станції метро "Житомирська". Літньому чоловіку 70-ти років стало погано. Йому надали всю необхідну медичну допомогу. Працівники поліції провели серцево-легеневу реанімацію з використанням дефібрилятора. Проте у кареті швидкої допомоги він помер”, – повідомили у метрополітені.
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У грудні у столичному метро пасажир потрапив під поїзд.