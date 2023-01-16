У київському метрополітені помер літній чоловік

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“Інцидент стався сьогодні на станції метро "Житомирська". Літньому чоловіку 70-ти років стало погано. Йому надали всю необхідну медичну допомогу. Працівники поліції провели серцево-легеневу реанімацію з використанням дефібрилятора. Проте у кареті швидкої допомоги він помер”, – повідомили у метрополітені.

Нагадаємо

У грудні у столичному метро пасажир потрапив під поїзд.