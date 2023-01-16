В киевском метрополитене умер пожилой мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В понедельник на станции метро "Житомирская" столичного метрополитена умер пожилой мужчина. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-офицер управления полиции в киевском метрополитене Наталья Сыч.
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“Инцидент произошел сегодня на станции метро "Житомирская". Пожилому мужчине 70-ти лет стало плохо. Ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Сотрудники полиции провели сердечно-легочную реанимацию с использованием дефибриллятора. Однако в карете скорой помощи он умер”, – сообщили в метрополитене.
Напомним
В декабре в столичном метро пассажир попал под поезд.