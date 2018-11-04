У Київській патріархії заявили про черговий вкид Москви щодо автокефалії

"Зовсім не дивно, що в час, коли Святійший Вселенський Патріарх Варфоломій та Президент України Петро Порошенко підписали у Вселенській патріархії документ, яким гарантовано і безпосередньо наближено момент отримання Українською церквою Томосу про автокефалію - Москвою робиться чергове інформаційне вкидання. Його явна мета - ускладнити ситуацію, посіяти суперечки, перешкодити процесу, що зараз підходить до успішного завершення", - йдеться у заяві.

Як зазначається, "раніше представники МП багато разів повідомляли перекручену інформацію чи відверту неправду, поширювали завідомо хибні "прогнози" у питанні української автокефалії".

"Процес підготовки до Об'єднавчого собору триває. Для всіх очевидно, що він стикається і з труднощами, і з протидією - адже успішне завершення цієї справи остаточно поховає плани "русского мира" щодо України. Бути кандидатом чи ні, тобто погодитися прийняти висунення чи відмовитися - особисте канонічне та статутне право патріарха Філарета. Жодної заборони на висунення з будь-якої сторони немає і не може бути. Є обмін думками як частина нормального процесу, спрямованого до досягнення спільної мети - кращого майбутнього для церкви в Україні", - сказано у заяві.

Додамо, раніше керуючий справами Московського патріархату, митрополит Антоній заявив про інформацію про нібито наявність листа "з Фанара" - района Стамбула, де розташована резиденція Вселенського (Константинопольського) патріарха - до Київської патріархії та УАПЦ, відповідно до якого голови цих церков - Філарет та Макарій - начебто не можуть брати участь у виборах очільника єдиної помісної церкви в Україні.

Нагадаємо, 11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, згідно з яким Вселенський патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.