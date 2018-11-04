В Киевской патриархии заявили об очередном вбросе Москвы по автокефалии

"Совсем не удивительно, что во время, когда Святейший Вселенский Патриарх Варфоломей и Президент Украины Петр Порошенко подписали во Вселенской патриархии документ, которым гарантировано и непосредственно приближенно момент получения Украинской церковью Томоса об автокефалии - Москвой делается очередной информационный вброс. Его явная цель - осложнить ситуацию, посеять споры, помешать процессу, что сейчас подходит к успешному завершению", - говорится в заявлении.

Как отмечается, "ранее представители МП много раз сообщали искаженную информацию или откровенную ложь, распространяли заведомо ложные "прогнозы" в вопросе украинской автокефалии".

"Процесс подготовки к Объединительному собору продолжается. Для всех очевидно, что он сталкивается и с трудностями, и с противодействием - ведь успешное завершение этого дела окончательно похоронит планы "русского мира" по Украине. Быть кандидатом или нет, то есть согласиться принять выдвижение или отказаться - личное каноническое и уставное право патриарха Филарета. Никакого запрета на выдвижение с любой стороны нет и не может быть. Есть обмен мнениями как часть нормального процесса, направленного на достижение общей цели - лучшего будущего для церкви в Украине", - говорится в заявлении.

Добавим, ранее управляющий делами Московского патриархата митрополит Антоний заявил об информации о якобы наличии письма "с Фанара" - района Стамбула, где находится резиденция Вселенского (Константинопольского) патриарха - в Киевскую патриархию и УАПЦ, согласно которому главы этих церквей - Филарет и Макарий - как будто не могут участвовать в выборах главы единой поместной церкви в Украине.

Напомним, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.