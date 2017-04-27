У Київській ОДА пройшла інтерактивна виставка-конференція, присвячена 100-річчю проголошення УНР

Учасники конференції обговорили розвиток місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі, правові, економічні та соціальні аспекти об'єднання територіальних громад, існуючий досвід об'єднання в громади, що виникають при цьому проблеми. Особливо акцентували увагу на необхідності розмежування повноважень між центральною виконавчою владою і регіонами, на необхідність передачі реальних повноважень і ресурсів, фінансів, на місця. Однією з основних проблем існуючого процесу децентралізації є формальний підхід до об'єднання територіальних громад і відсутність механізмів реального самоврядування - в місцевих радах немає власних виконавчих органів, тому поради залежні від державної вертикалі влади.

Відкриваючи виставку - конференцію Глава фонду "Українська політика" Костянтин Бондаренко зазначив, що "будь-яка реформа повинна бути якісною, потрібною і комфортною для суспільства, а це неможливо зробити без вивчення історичного досвіду. Реформа місцевого самоврядування повинна максимально передати повноваження на місця громадам, там, де живуть люди, де відбувається реальне життя людей ".

"Сьогодні в українському суспільстві визрів консенсус щодо того, що територіальна реформа необхідна. Політики тільки не прийшли до висновку, яким шляхом розвивати цю реформу. Хтось вважає за необхідне дати більше влади на місця - аж до перебудови держави за федеративного принципу. Хтось робить акцент на громади і пропонує передати повноваження і бюджети саме громадам. Але всі розуміють головний момент: реформа необхідна і вона буде реалізована - не дивлячись на саботаж і протидію тих, хто звик жити по-старому і п итается затиснути України в централізаторські лещата ", - зазначив К. Бондаренко.

Глава Київської обласної ради Ганна Старикова, вітаючи учасників конференції, зазначила: "Для того, щоб проводити будь-яку реформу, реалізовувати її від початку до кінця, спочатку необхідно створити її фундамент, а це - необхідність зміни до Конституції". На її думку, створені в Київській області 2 об'єднані територіальні громади не є успішними, так як при їх створенні не було дотримано принцип добровільності ". Як приклад вона позначила, що коли створюються громади навколо одного бюджетоутворюючого підприємства, яке потім перестає функціонувати, саме в цей момент громада перестає бути спроможною.

Анна Свириденко, депутат Київської міської Ради, навела приклади боротьби киян за території, за її словами зараз недостатньо пікетів і наметів, а потрібно громадянам домагатися реалізації своїх прав усіма доступними методами. "Влада не може не помічати розвиток громад. Від того як буде вирішене питання місцевого самоврядування, залежить не тільки розвиток наших міст, а й усієї країни. Важливо, що сьогодні люди розуміють - потрібно боротися за свої права, сила людей - в сильних громадах ".

"Децентралізація управління потребує значних інтелектуальних, тимчасових, управлінських, фінансових, нормативно-правових ресурсів", - вважає перший проректор національної Академії Управління при Президентові Марина Білинська. За її словами, вкрай важливо мати законодавчу базу для проведення децентралізації та механізми її реалізації в регіонах , чого на сьогодні немає.

За словами Алли Шлапак, депутата Київської міської Ради, "ще в 2008 році всі органи місцевого самоврядування втратили свої повноваження. І ці повноваження ніхто не збирається повертати. У 2010 році відбулося для міста Києва ще більш страшне: міська рада прийняла рішення про ліквідацію районних рад у Києві. Це позбавило киян можливості контролювати владу і сприяло саме президентської вертикалі на рівні місцевого самоврядування ". Коментуючи те, що відбувається сьогодні з об'єднанням територіальних громад, Алла Шлапак каже: "Їх називають ОТГ, а нагадує ОПГ (організовані злочинні угруповання). Принципи виборів не відповідають інтересам громади. Призначені через формальне проведення виборів "князьки" отримали завдання підготувати українські землі до введення ринку землі ".

"За ці роки держава довела свою неефективність. Сьогодні ми дійшли до "українського болота влади". Повністю розбалансована влада на всіх рівнях. Вся ця система вмирає і їй на зміну повинна прийти інша ", - сказав у своєму виступі депутат Київської обласної ради, керівник Офісу реформ Київської області Володимир Удовиченко.

Організатори конференції: Національна Академія державного управління при Президентові України, Всеукраїнська Асоціація сільських і селищних рад, Фонд "Українська політика", університет економіки і права "КРОК".