В КОГА прошла интерактивная выставка-конференция, посвященная 100-летию провозглашения УНР

Участники конференции обсудили развитие местного самоуправления в Украине на современном этапе, правовые, экономические и социальные аспекты объединения территориальных громад, существующий опыт объединения в громады, возникающие при этом проблемы. Особенно акцентировали внимание на необходимости разграничения полномочий между центральной исполнительной властью и регионами, на необходимость передачи реальных полномочий и ресурсов, финансов, на места. Одной из основных проблем существующего процесса децентрализации является формальный подход к объединению территориальных громад и отсутствие механизмов реального самоуправления — в местных советах нет собственных исполнительных органов, поэтому советы зависимы от государственной вертикали власти.

Открывая выставку — конференцию Глава фонда “Украинская политика” Константин Бондаренко отметил, что “любая реформа должна быть качественной, нужной и комфортной для общества, а это невозможно сделать без изучения исторического опыта. Реформа местного самоуправления должна максимально передать полномочия на места громадам, там, где живут люди, где происходит реальная жизнь людей”.

"Сегодня в украинском обществе созрел консенсус относительно того, что территориальная реформа необходима. Политики только не пришли к выводу, каким путем развивать эту реформу. Кто-то считает необходимым дать больше власти на места — вплоть до переустройства государства по федеративному принципу. Кто-то делает акцент на громады и предлагает передать полномочия и бюджеты именно громадам. Но все понимают главный момент: реформа необходима и она будет реализована — не смотря на саботаж и противодействие тех, кто привык жить по старинке и пытается зажать Украину в централизаторские тиски“,- отметил К. Бондаренко.

Глава Киевского областного совета Анна Старикова, приветствуя участников конференции, отметила: “Для того, чтобы проводить любую реформу, реализовывать ее от начала до конца, сначала необходимо создать ее фундамент, а это — необходимость изменения в Конституцию”. По ее мнению, созданные в Киевской области 2 объединенные территориальные громады не являются успешными, так как при их создании не был соблюден принцип добровольности“. В качестве примера она обозначила, что когда создаются громады вокруг одного бюджетообразующего предприятия, которое затем перестает функционировать, именно в этот момент громада перестает быть состоятельной.

Анна Свириденко, депутат Киевского городского Совета, привела примеры борьбы киевлян за территории, по ее словам сейчас недостаточно пикетов и палаток, а нужно гражданам добиваться реализации своих прав всеми доступными методами. “Власть не может не замечать развитие громад. От того как будет решен вопрос местного самоуправления, зависит не только развитие наших городов, но и всей страны. Важно, что сегодня люди понимают — нужно бороться за свои права, сила людей — в сильных громадах”.

​"Децентрализация управления требует значительных интеллектуальных, временных, управленческих, финансовых, нормативно-правовых ресурсов“, — считает первый проректор национальной Академии Управления при Президенте Марина Билинская. По ее словам, крайне важно иметь законодательную базу для проведения децентрализации и механизмы ее реализации в регионах, чего на сегодня нет.

По словам Аллы Шлапак, депутата Киевского городского Совета, “еще в 2008 году все органы местного самоуправления утратили свои полномочия. И эти полномочия никто не собирается возвращать. В 2010 году произошло для города Киева еще более страшное: городской совет принял решение про ликвидацию районных рад в Киеве. Это лишило киевлян возможности контролировать власть и способствовало именно президентской вертикали на уровне местного самоуправления”. Комментируя то, что происходит сегодня с объединением территориальных громад, Алла Шлапак говорит: “Их называют ОТГ, а напоминает ОПГ (организованные преступные группировки). Принципы выборов не отвечают интересам громады. Назначенные через формальное проведение выборов „князьки“ получили задание подготовить украинские земли к введению рынка земли”.

“За эти годы государство доказало свою неэффективность. Сегодня мы дошли до „украинского болота власти“. Полностью разбалансирована власть на всех уровнях. Вся эта система умирает и ей на смену должна прийти другая”, — сказал в своем выступлении депутат Киевского областного совета, руководитель Офиса реформ Киевской области Владимир Удовиченко.

Организаторы конференции: Национальная Академия государственного управления при Президенте Украины, Всеукраинская Ассоциация сельских и поселковых советов, Фонд “Украинская политика”, университет экономики и права “КРОК”.