У Київській області зникли двоє неповнолітніх

Двоє хлопців. Учні 7 та 9 класів зникли у селі Вовчків Поліського району Київської області. Рано в ранці вони втекли з центру та зникли у невідомому напрямку.



Проводяться оперативно-розшукові заходи з встановлення місця перебування дітей.



Як повідомляв УНН, раніше у Дніпропетровській області зник хлопчик 2007 року народження.

Як повідомляв УНН, на Сумщині безвісти зникли четверо дітей. Пізніше поліція знайшла школярів-втікачів з Сумщини.

На Донбасі вважаються безвісти зниклими 2 тис. осіб.



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