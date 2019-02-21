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У Київській області зникли двоє неповнолітніх

У Київській області зникли двоє неповнолітніх

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. У Київській області оголошено в розшук двох неповнолітніх вихованців одного з реабілітаційних центрів. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Двоє хлопців. Учні 7 та 9 класів зникли у селі Вовчків Поліського району Київської області. Рано в ранці вони втекли з центру та зникли у невідомому напрямку.

Проводяться оперативно-розшукові заходи з встановлення місця перебування дітей.

Як повідомляв УНН, раніше у Дніпропетровській області зник хлопчик 2007 року народження. 

Як повідомляв УНН, на Сумщині безвісти зникли четверо дітей. Пізніше поліція знайшла школярів-втікачів з Сумщини.

На Донбасі вважаються безвісти зниклими 2 тис. осіб. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Геращенко розповіла, коли в Україні створять комісію з питань зниклих безвісти

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