В Киевской области пропали двое несовершеннолетних
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Киевской области объявлены в розыск двое несовершеннолетних воспитанников одного из реабилитационных центров. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Двое мальчиков. Ученики 7 и 9 классов исчезли в селе Волчков Полесского района Киевской области. Рано утром они сбежали из центра и скрылись в неизвестном направлении.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению места пребывания детей.
Как сообщал УНН, ранее в Днепропетровской области пропал мальчик 2007 года рождения.
Как сообщал УНН, в Сумской без вести пропали четверо детей. Позже полиция нашла школьников-беглецов из Сумской области.
На Донбассе считаются без вести пропавшими 2 тыс. человек.
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