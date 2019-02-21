В Киевской области пропали двое несовершеннолетних

Двое мальчиков. Ученики 7 и 9 классов исчезли в селе Волчков Полесского района Киевской области. Рано утром они сбежали из центра и скрылись в неизвестном направлении.



Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению места пребывания детей.



Как сообщал УНН, ранее в Днепропетровской области пропал мальчик 2007 года рождения.

Как сообщал УНН, в Сумской без вести пропали четверо детей. Позже полиция нашла школьников-беглецов из Сумской области.

На Донбассе считаются без вести пропавшими 2 тыс. человек.



Ч ИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Геращенко рассказала, когда в Украине создадут комиссию по вопросам пропавших без вести