У Київській області на ворожій міні підірвався комбайн
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Вчора, 18 серпня, неподалік села Зелена Поляна Вишгородського району під час збирання врожаю на вибуховому предметі підірвався комбайн. Про це розповів очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов, інформує УНН.
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"Комбайнер виїхав збирати врожай і натрапив на залишений окупантами смертоносний "сюрприз". І хоча через вибух техніка зазнала серйозних ушкоджень, на щастя, 57-річний чоловік вцілів", - зазначив Нєбитов.
Під час огляду території виявили ще 5 протитанкових ворожих мін.
"Вже вкотре закликаю громадян бути обережними на деокупованих територіях. У разі виявлення вибухонебезпечних предметів, телефонуйте на спецлінію "102", - наголосив він.
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