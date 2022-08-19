В Киевской области на вражеской мине подорвался комбайн

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"Комбайнер выехал собирать урожай и наткнулся на оставленный оккупантами смертоносный "сюрприз". И хотя из-за взрыва техника получила серьезные повреждения, к счастью, 57-летний мужчина уцелел", - отметил Небитов.

При осмотре территории обнаружили еще 5 противотанковых вражеских мин.

"Уже в который раз призываю граждан быть осторожными на деоккупированных территориях. В случае обнаружения взрывоопасных предметов, звоните на спецлинию "102", - подчеркнул он.

Напомним

На поле в Сумской области подорвался комбайн.