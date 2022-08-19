В Киевской области на вражеской мине подорвался комбайн
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Вчера, 18 августа, недалеко от села Зеленая Поляна Вышгородского района во время сборки урожая на взрывном предмете подорвался комбайн. Об этом рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небитов, информирует УНН.
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"Комбайнер выехал собирать урожай и наткнулся на оставленный оккупантами смертоносный "сюрприз". И хотя из-за взрыва техника получила серьезные повреждения, к счастью, 57-летний мужчина уцелел", - отметил Небитов.
При осмотре территории обнаружили еще 5 противотанковых вражеских мин.
"Уже в который раз призываю граждан быть осторожными на деоккупированных территориях. В случае обнаружения взрывоопасных предметов, звоните на спецлинию "102", - подчеркнул он.
Напомним
На поле в Сумской области подорвался комбайн.