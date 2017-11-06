У Київській області на території цукрового заводу пролунав вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. В Узині на території цукрового заводу вибухнув снаряд, внаслідок цього загинув чоловік. Про це повідомили у прес-службі поліцї Київської області, передає УНН.
"Встановлено, вибуховий пристрій був викопаний на полі під час збирання цукрового буряка. Вибух боєприпасу стався від механічного пошкодження, коли працівник заводу пошкодив його лопатою", - повідомили правоохоронці.
Потерпілого 49-річного чоловіка з тяжкими травмами було направлено до лікарні. Однак, лікарям врятувати йому життя не вдалося.
Також додається, що під час проведення огляду території заводу інших вибухових пристроїв, або їхніх залишків, що не здетонували, вибухотехніки не виявили.
"З місця події вилучено деформовані металеві фрагменти різної форми та розмірів артилерійського снаряду часів Другої світової війни", - зазначили у прес-службі.